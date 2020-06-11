التقاعد تباشر باسترجاع المبالغ المستقطعة من رواتب المتقاعدين

2020/06/11 | 23:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيأة التقاعد الوطنية، اليوم الخميس، عن المباشرة باسترجاع المبالغ المستقطعة من رواتب المتقاعدين.

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