2020/06/11 | 23:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجيّة : هناك خطر من عودة تهديدات داعش الإرهابيّة وهذا التهديد قد يمتدّ إلى بقيّة دول المنطقة والاتحاد الأوروبيّ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/11 | 23:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجيّة : هناك خطر من عودة تهديدات داعش الإرهابيّة وهذا التهديد قد يمتدّ إلى بقيّة دول المنطقة والاتحاد الأوروبيّ) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجيّة : هناك خطر من عودة تهديدات داعش الإرهابيّة وهذا التهديد قد يمتدّ إلى بقيّة دول المنطقة والاتحاد الأوروبيّ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).