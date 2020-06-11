حسن سالم: الشيخ الخزعلي دائما ما يحذر من مؤامرات تحاك من قبل اعوان اميركا لزعزعة الامن والاستقرار في العراق

2020/06/11 | 23:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشار النائب عن كتلة الصادقون النيابية، الى ان الامين العام لحركة عصائب اهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي دائما ما يحذر من مؤامرات تحاك من قبل اعوان اميركا لزعزعة الامن والاستقرار في العراق.وقال سالم في حديث لقناة “العهد” اليوم الخميس، ان “المفاوضات الجارية بين العراق وأميركا هي مفاوضات حاسمة لحفظ السيادة الوطنية” مبينا ان […]

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