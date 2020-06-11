مقتل لاجئ عراقي في مخيم الهول شرقي الحسكة

2020/06/11 | 23:55 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت القوى الأمنية داخل مخيّم الهول شرقي الحسكة، على جثة لاجئ عراقي، قتل طعناً في خيمته، تزامناً مع حملة أمنية تنفذها قوات سوريا الديمقراطية بالتعاون مع التحالف الدولي داخل المخيم.وقال مصدر من مخيم الهول…

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