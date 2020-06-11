2020/06/11 | 23:57 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاعلام الامني : اعتقال منفذي العمليات الارهابية الاخيرة في ناحية يثرب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/11 | 23:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الامني : اعتقال منفذي العمليات الارهابية الاخيرة في ناحية يثرب) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الامني : اعتقال منفذي العمليات الارهابية الاخيرة في ناحية يثرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).