2020/06/12 | 00:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وارسو-(أ ف ب) – قالت سفيرة الولايات المتحدة في وارسو الخميس إن المحادثات حول تعزيز الوجود الأميركي في بولندا “تسير على الطريق الصحيح”، وسط تقارير عن إمكان نقل قوات أميركية متمركزة حاليا في ألمانيا شرقا.وجاء في تغريدة أطلقتها السفيرة الأميركية جورجيت موسباكر الخميس أن “المفاوضات تسير على الطريق الصحيح! تصوُّر الرئيس (دونالد) ترامب والرئيس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سفيرة واشنطن : محادثات تعزيز الوجود العسكري الأميركي في بولندا على الطريق الصحيح) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سفيرة واشنطن : محادثات تعزيز الوجود العسكري الأميركي في بولندا على الطريق الصحيح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).