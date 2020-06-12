محافظة عراقية تفرض حظرا شاملا للتجوال الى اشعار اخر

2020/06/12 | 00:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

محافظة ذي قار تفرض حظرا شاملا للتجوال الى اشعار اخر

يتبع..





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