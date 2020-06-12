الصحة توضح حقيقة اصابة مستشار الامن الوطني فالح الفياض بكورونا

2020/06/12 | 00:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اوضحت وزارة الصحة، الجمعة، حقيقة اصابة مستشار الامن الوطني فالح الفياض بفيروس كورونا.

ونفت وزارة الصحة في بيان، "ما تم نشره من كتاب مزور على انه صادر عن مختبر الصحة العامة المركزي والخاص بتشخيص فيروس كورونا باسم فالح فيصل فهد الفياض".

واضافت ان "هذا الكتاب مزور وان الوزارة ستتخذ إجراءات عقابية شديدة بحق كل من يقوم بنشر الكتب المزورة ويحاول تهديد الامن الصحي للبلد وارباك المواطنين والتشكيك بمصداقية الوزارة وملاكاتها الطبية والصحية او مختبرات الوزارة والتي تعمل طوال الليل والنهار لاجراء الفحوصات المختلفة للمرضى المصابين والمشتبه باصابتهم بالفيروس". ودعت الوزارة، المواطنين الى "عدم تناقل مثل هذه الشائعات والاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة في الوزارة علمًا يتم نشر الاخبار والموقف وكافة النشاطات والمستجدات الخاصة بكوفيد 19 عبر مواقع الوزارة الرسمية".

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بغداد اليوم - واسط

اعلنت دائرة صحة واسط، الخميس، تماثل 30 مصابا بفيروس كورونا الى الشفاء.

وقالت الدائرة في بيان، ان "30 مصابا بكورونا تماثلوا للشفاء في محافظة واسط".

وكان مصدر طبي افاد، الخميس، بتسجيل 233 إصابة جديدة بفير

بغداد اليوم _ كردستان

اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، اليوم الخميس، عن تسجيل 180 اصابة جديدة بفيروس كورونا في اقليم كردستان.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه "تم تسجيل 180 اصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 81 اصابة في السليمانية، و61 في اربيل ، و

بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر طبي من محافظة ديالى، الخميس، بتسجيل 21 إصابة بفيروس كورونا في مناطق مختلفة من المحافظة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)،إن "الكوادر الطبية في المحافظة سجلت 21 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا".

واضاف أن "

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