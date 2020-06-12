الأمم المتحدة : تقارير “مروعة” عن اكتشاف ثماني مقابر جماعية في ليبيا

2020/06/12 | 00:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طرابلس-(أ ف ب) – أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الخميس، عن قلقها إزاء التقارير “المروعة” بشأن اكتشاف 8 مقابر جماعية على الأقل معظمها في مدينة ترهونة غرب البلاد، مطالبة بإجراء تحقيق سريع حول عمليات القتل خارج القانون.وأكدت بعثة الأمم المتحدة في بيان صحافي، عن “قلق شديد من التقارير المروعة جدًا عن […]

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