ذي قار: حظر شامل للتجوال حتى إشعار آخر

2020/06/12 | 00:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ ذي قار ناظم الوائلي، تطبيق حظر شامل للتجوال على المركبات والافراد في المحافظة ابتداءا من اليوم الجمعة وحتى اشعار اخر.

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