رئيس الجمهورية يؤكد لوزير الثقافة ضرورة تقديم الدعم للنتاجات الأدبية والفنية

2020/06/12 | 00:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، خلال استقباله وزير الثقافة والسياحة والاثار حسن ناظم، ضرورة تقديم الدعم للنتاجات الأدبية والفنية.

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