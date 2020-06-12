بيرني ساندرز نجم مظاهرة تل-ابيب، ضد الاحتلال - جواد بولس

2020/06/12 | 00:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_بولس بيرني ساندرز نجم مظاهرة تل-أبيب، ضد الاحتلالشهدت ساحة "رابين" في مدينة تل-أبيب مساء السبت الماضي مظاهرة شارك فيها آلاف المواطنين اليهود والعرب الذين استجابوا لدعوة بادرت إليها الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب الشيوعي الإسرائيلي ومعهم حزب ميرتس وعشرات الحركات والجمعيات اليهودية والعربية اليسارية.ستبقى هذه المظاهرة علامة فارقة ومبشرة في زمن، نجحت فيه عربدة اليمين الإسرا ......





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