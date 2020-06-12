انتهاء الجولة الأولى من الحوار “العراقي – الأميركي”.. ما الذي جاء بها؟

2020/06/12 | 00:57 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهت الجولة الأولى من #الحوار_الاستراتيجي بين #العراق و #أميركا التي انطلقت مساء الخميس، عبر دائرة تلفزيونية، جمعت الجانبين بوساطة الإنترنت نتيجة وباء #كورونا.قاد الفريق الأميركي وكيل وزارة الخارجية #ديفيد_هيل، وممثلين لوزارات الدفاع والطاقة والخزانة…

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