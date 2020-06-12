الحريري لجعجع: «يروح يعمل مصلحته وأنا بعمل مصلحتي»

2020/06/12 | 00:57 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علّق الرئيس “سعد الحريري” خلال لقاءه عدد من الصحفيين اليوم في بيت الوسط، حول الانهيار الاقتصادي المستمر، قائلاً «نرى اليوم أين أصبح سعر صرف الليرة وهذا أمر خطير جداً، وأعاد رواتب الموظفين إلى الوراء، لم…

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