التجربة الشيوعية الأولى فى مصر -الحزب الشيوعى المصرى 1922 - - رياض حسن محرم

2020/06/12 | 01:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رياض_حسن_محرم سبقت النشأة الأولى للحركة الشيوعية فى مصر ظهور الفكر الإشتراكى فى نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين على أيدى المبتعثين الى أوروبا وعلى رأسهم "رفاعة الطهطاوى" الذى قام بترجمة بعض أعمال "جان جاك روسو" ونقل الدستور الفرنسى للعربية، كما ظهرت مجموعة من الكتب الهامة التى تشرح أصول الإقتصاد السياسى نذكر منها:1- الإقتصاد السياسى لخليل غانم 18892- أصول الإقتصاد السياسى لرفلة جرجس 1989

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