المهدي المنجرة و اشكالية العالم العربي - المهدي بوتمزين

2020/06/12 | 01:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المهدي_بوتمزين تحل الذكرى السادسة لوفاة المفكر المناضل و عالم المستقبليات البروفيسور المهدي المنجرة, لتؤكد على صدقية كتاباته و اَرائه التي وَجدت موقعا ساميا لها في دول العالم .



فهو المفكر الذي سبق و اعتبر أن إنتفاضة شاملة ستقع في العالم العربي و أن الشعوب لا يمكن أن تستمر في قبول الذل و الإهانة المنبثقة من الدول و المنتظم الدولي و من الحكومات الوطنية و الأخرى التي تَبرز بسبب قبول الإهانة و عدم القيام برد فعل ات ......





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