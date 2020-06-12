الصحة العراقية تنفي اصابة فالح الفياض بكورونا

2020/06/12 | 01:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الصحة العراقية، الجمعة، الكتاب الذي نشر بشأن تشخيص اصابة فالح الفياض بكورونا....

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