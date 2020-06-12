ترامب: الولايات المتحدة تحتاج إلى قوات شرطة أقوى

2020/06/12 | 02:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، ان الولايات المتحدة الامريكية الى قوات شرطة أقوى.

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