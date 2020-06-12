دراسة أستقصائية عن الموارد العامة للدولة (الغير نفطية) للعام 2019 فقط. - عباس علي العلي

2020/06/12 | 04:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي تشكل الإيرادات المالية النقدية للدولة العراقية بشكل عام من موردين أساسيين هما:.• ايراد النفط والثروات المعدنية الأخرى وهي ما تشكل حسب التقديرات الرسمية المعلنة في قانون الموازنة ما نسبته من 5 _ 8% من الإيرادات العامة.• الإيرادات العامة الغير نفطية والتي تمثل الموارد المتأتية من الضرائب والرسوم والجمارك وواردات الوزارات الإنتاجية وحصة الخزينة من أرباح الشركات العامة والمختلطة وغيرها من الم ......





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