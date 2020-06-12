إدغار موران: العيش مع اللايقين* - عبد المجيد السخيري

2020/06/12 | 04:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_المجيد_السخيري يظل الفيلسوف إدغار موران، خلال الحجر الصحي ببيته بمونبوليي، وفيا لرؤيته الشاملة للمجتمع.



فالأزمة الوبائية، يقول لنا، ينبغي أن تعلمنا كيف نفهم جيدا العلم والعيش مع اللا يقين.



ومن ثم أن نستعيد شكلا معينا للإنسانوية.النص الكامل للحوار:- أعادت جائحة فيروس كورونا العلم بشكل صادم إلى قلب المجتمع.



فهل يخرج العلم منها وقد شهد تحولا؟ -إدغار موران: ما يثيرني، هو أن قطاعا عريضا من الج ......





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