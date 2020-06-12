الخزانة الأمريكية: واشنطن تدرس ردودا مختلفة على القانون الصيني الخاص بهونغ كونغ

2020/06/12 | 04:34 - المصدر: سومر نيوز

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قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، يوم الخميس، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس ردودا مختلفة عل...

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