الكاظمي  يرفض المزايدات السياسية مؤكداً  ارجاع المبالغ المستقطعة الى رواتب المتقاعدين 

2020/06/12 | 04:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد -الزمان رفض رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، المزايدات السياسية في قضية الاستقطاع الحاصل في رواتب المتقاعدين وقال ان ٧٣ بالمائة من الرواتب سلمت كاملة ولكن بسبب نقص السيولة تم استقطاع مؤقت من رواتب ٢٧ بالمائة من الرواتب وان المبالغ المستقطعة سيتم ارجاعها مع الراتب المقبل ولن تمس رواتب المتقاعدين ابداً ، جاء ذلك في […]

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