الكاظمي: الحوار الاستراتيجي حقق انجازاً عراقياً كبيراً

2020/06/12 | 05:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، أن الحوار الاستراتيجي الذي عقد بين حكومتي العراق والولايات المتحدة حقق انجازا عراقيا كبيراً.

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