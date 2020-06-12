السفير مسجدي: الظروف بسبب كورونا ليست مناسبة لزيارة العتبات المقدسة في العراق

2020/06/12 | 05:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن السفير الايراني في بغداد ايرج مسجدي بان الظروف الراهنة من حيث تفشي فيروس كورونا ليست مناسبة لزيارة العتبات المقدسة في العراق....

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