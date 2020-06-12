2020/06/12 | 06:21 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومتان الأميركيّة والعراقيّة في بيان مشترك عقب انطلاق "حوارهما الاستراتيجي" أنّ الولايات المتحدة "ستُواصل تقليص" وجودها العسكري في العراق "خلال الأشهر المقبلة".وقالت حكومتا البلدين في البيان إنّه "في ضوء التقدّم الكبير المُحرز نحو القضاء على تهديد تنظيم الدولة الإسلامية، ستواصل الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة خفض عديد قوّاتها في العراق"، من دون تقديم تفاصيل إضافيّة.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية نقلاً عن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن بغداد وواشنطن أكدتا التزامهما بانسحاب القوات الأميركية، وذلك دون تحديد جدول زمني.

وقال الكاظمي "جرى تأكيد الانسحاب الأميركي من العراق لجميع المتواجدين وعدم وجود أي قواعد".



وأضاف الكاظمي أن الحوار الاستراتيجي بين البلدين "أنتج اعترافاً بقرار مجلس النواب بالانسحاب الأميركي".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقالت الخارجية العراقية في بيان منفصل إن "وفد العراق برئاسة عبد الكريم هاشم، ووفد حكومة الولايات المتحدة برئاسة وكيل وزارة الخارجيّة ديفيد هيل، عقدا الجلسة الأولى للحوار الاستراتيجيّ عبر دائرة تلفزيونيّة مغلقة مساء الخميس وفقاً لاتفاقية الإطار الاستراتيجيّ للصداقة والتعاون المُوقّعة في العام 2008".

وأضاف البيان أن الجانبين قدما في الجلسة تصوّراتهما الأساسيّة فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصاديّة، والسياسيّة، والأمنيّة، والثقافيّة بين البلدين، واتسمت النقاشات بالروح الودّية والإيجابيّة، وعبّرا عن تقديرهما للعلاقات الجيّدة بين البلدين، وأكّدا مسعاهما لتوطيد تلك العلاقات في ظلّ الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظميّ.

وحسب بيان الخارجية العراقية فإن هذه الجلسة بداية لسلسلة جلسات أخرى للحوار الاستراتيجيّ على أمل أن تُعقَد الجلسة المقبلة بشكل مُباشِر في واشنطن عند توافر الظروف المُناسِبة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الولايات المتحدة تؤكد التزامها خفض عديد قواتها في العراق) نشر أولاً على موقع (اندبندنت عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الولايات المتحدة تؤكد التزامها خفض عديد قواتها في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اندبندنت عربية).