العراق.. اصابتان بكورونا في سامراء وحالة وفاة بالسليمانية

2020/06/12 | 06:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الازمة في صلاح الدين وسط العراق، عن تسجيل اصابتين في قضاء سامراء، فيما توفي احد المصابين بالفيروس في السليمانية....

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