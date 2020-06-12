2020/06/12 | 07:09 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ان الحوارَ الاستراتيجي بين العراق وأمريكا سوف لن يفرط بسيادة العراق مشددا على أن الحوار سيعتمد رأي المرجعية ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الحوار الأمريكي - العراقي.. املاءات أمريكية او مفاوضات جدية؟) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الحوار الأمريكي - العراقي.. املاءات أمريكية او مفاوضات جدية؟) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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