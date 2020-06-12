الحوار الأمريكي - العراقي.. املاءات أمريكية او مفاوضات جدية؟

2020/06/12 | 07:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ان الحوارَ الاستراتيجي بين العراق وأمريكا سوف لن يفرط بسيادة العراق مشددا على أن الحوار سيعتمد رأي المرجعية ال...

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