بغداد وواشنطن تصدران بيانا بمناسبة الحوار الاستراتيجي

2020/06/12 | 07:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أن بغداد وواشنطن تؤكدان التزامهما بانسحاب القوات الأمريكية من العراق....

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