الخوض في عاصفة هوجاء - عادل عبد الزهرة شبيب

2020/06/12 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_عبد_الزهرة_شبيب في التاسع من أيار 2020 أصدر البنك الدولي تقريره الخاص بالاقتصاد العراقي تحت عنوان (( الخوض في عاصفة هوجاء )) والذي توقع فيه انكماش الناتج المحلي الاجمالي للعراق بنسبة ( 9,7% ) خلال عام 2020 , متراجعا عن نسبة النمو البالغة ( 4,4% ) لعام 2019 , ومسجلا بذلك اسوأ اداء سنوي منذ عام 2003 .ويشير تقرير البنك الدولي الى ان العجز بميزانية العراق لعام 2020 سيتجاوز 29% من الناتج المحلي الاجمالي وستصل اح ......





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