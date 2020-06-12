في الصراع الأميركي - الإيراني الخائن وحاضنه في مكيال واحد - حسن خليل غريب

2020/06/12 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_خليل_غريب في المرحلة الراهنة التي تجتاح فيها أمتنا العربية المآسي والآلام والخراب والتدمير، نشاهد أن أشدَّها قسوة هي ظاهرة عملاء الخارج من أبناء من يزعمون أنهم ينتسبون لهذه الأمة.



هؤلاء ممن تروج بضاعتهم، وتتزاحم قوى الخارج على استثمارها في متابعة شراء الأمة بأبخس الأثمان.



شدَّنا إلى طرح هذه المسألة الآن مظاهر الصراع الأميركي – الإيراني في المنطقة العربية بشكل عام، وعلى الساحة العراقية بشكل خاص.



ولذلك وإ ......





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