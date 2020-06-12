2020/06/12 | 08:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مصادر محلية سورية إن القوات الاميركية هربت قافلة مكونة من عشرات الصهاريج والناقلات باتجاه الاراضي العراقية....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الاميركية تهرب عشرات الصهاريج والناقلات الى العراق) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات الاميركية تهرب عشرات الصهاريج والناقلات الى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).