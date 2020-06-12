خبر سار للمتقاعدين.. توزيع المبالغ المستقطعة من راتب شهر حزيران

2020/06/12 | 08:57 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مصرف الرافدين عن توزيع المبالغ المستقطعة من رواتب المتقاعدين والتي تم استقطاعها لشهر حزيران.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان انه تم صرف المبالغ المستقطعة من رواتب المتقاعدين ورفعها الى بطاقاتهم الالكترونية.

واشار الى ان المصرف جهة تنفيذية في عملية الصرف بعد استكمال كافة إجراءات اعادة تلك المبالغ من قبل الجهات المعنية وقام المصرف بإطلاقها ورفعها الى البطاقة الالكترونية.



داعيا المتقاعدين الى التوجه لمنافذ الصرف لغرض استلامها ومن اي مكان يتواجدون فيه

وأعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في وقت سابق امس الخميس، أن استقطاعات رواتب المتقاعدين كانت عملية تمويل بسبب نقص السيولة وشملت 27% من المتقاعدين، مشيرا إلى أن حكومته ستعيدها خلال الايام المقبلة او مع راتب الشهر القادم.

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