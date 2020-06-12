الهند تسجل ارتفاعا قياسيا في الاصابات بكورونا

2020/06/12 | 09:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت الهند ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث تجاوزت الحصيلة اليومية 10 آلاف مصاب.

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