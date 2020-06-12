لأول مرة.. إيران تنشر صورة الواشي بسليماني

2020/06/12 | 09:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أن أعلنت إيران اسم الشخص الذي كشف، بحسب قولها، تحركات قائد فيلق القدس قاسم سليماني الذي قتل بضربة أميركية في يناير الماضي بحرم مطار بغداد، نشرت أول صورة للمتهم المذكور.فقد نشرت وكالة “فارس” الخميس، أول صورة للمتهم محمود موسوي مجد، قائلة إنه حكم عليه بالإعدام، لجمعه معلومات لصالح السي آي أيه والموساد.[…]

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