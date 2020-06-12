سد النهضة ولحظة الحقيقة! - أحمد بهاء الدين شعبان

2020/06/12 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_بهاء_الدين_شعبان كنت قد بدأت الأسبوع الماضى المقال الأول من سلسلة مقالات تحاول استقصاء الجذور العميقة للعنصرية في الولايات المتحدة، غير أن إحساساً داهمني، بإمكانية تأجيل المقال الثاني من هذه السلسلة هذا الأسبوع، فالأمر، عموماً، ستستمر تأثيراته وتوابعه لفترة طويلة، ولن يُضيره هذا التأخير المحدود، لأن طارئاً جدَّ، يتعلق بقضية "سد النهضة"، ينبغي التنبيه إليه، ولا يحتمل التأجيل!كان قد شاع تفاؤلٌ حذ ......





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