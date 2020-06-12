ديون العراق تدخل مرحلة الخطر - عادل عبد الزهرة شبيب

2020/06/12 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب في تقرير له أعلن صندوق النقد الدولي الذي يخضع له العراق أن الدين العراقي الحالي قد بلغ (122,9) مليار دولار متوقعا أن يصل ذروته في العام 2020 نحو (138,4) مليار دولار داخلا مرحلة الخطر لكون ديونه قد بلغت 63,8 مليار دولار من الناتج المحلي الاجمالي, واشار التقرير بأن مجموع الدين العام ارتفع من 32 في المائة الى اكثر من 60 في المائة من اجمالي الناتج المحلي للفترة من 2014 – 2016 في ظل اعتماد الاقتصاد الع ......





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