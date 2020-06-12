السويداء.. شارع لا يهدأ

2020/06/12 | 09:13 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "الشعب يريد إسقاط النظام" شعار يومي في السويداء

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