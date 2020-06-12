عمال شكات النفط الأجنبية .. طرد تعسفي أو قطع رواتب

2020/06/12 | 09:13 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشكال متعددة من الظلم الذي يخضع له عمال شركات النفط في العراق

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