بعد استغاثته.. مطرب مصري يعلن وفاة أمه بكورونا

2020/06/12 | 09:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعيش المطرب المصري، شيكو، أوقاتاً صعبة بعدما مرت والدته بأزمة صحية أدت إلى وفاتها في نهاية المطاف.وحاول المطرب المصري جاهداً طيلة الأيام الماضية أن يسعف والدته، بعدما ظهر في أكثر من بث مباشر عبر حساباته في مواقع التواصل، وهو يستغيث من أجل إنقاذ والدته.وكانت والدته تعاني من التهاب رئوي وتم الاشتباه بإصابتها […]

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