الرافدين يعلن توزيع المبالغ المستقطعة من المتقاعدين لشهر حزيران

2020/06/12 | 09:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اعلن مصرف الرافدين، الجمعة (12 حزيران 2020)، عن توزيع المبالغ المستقطعة من رواتب المتقاعدين والتي...





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