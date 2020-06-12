نيشان يشتم أردوغان والأتراك

2020/06/12 | 09:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق الإعلامي اللبناني “نيشان” شتائم على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وشعبه، وجميع العثمانيين.وقال نيشان خلال حوار أجراه مع رئيس حزب التوحيد العربي، وئام وهاب على قناة “الجديد”، إن أردوغان “خبيث” وذلك في تعليقه على تحذير وهاب من خطورة الرئيس التركي.وخلال قراءته لرسائل ترد إلى البرنامج على الهواء، انفعل “نيشان” بشدة لوصفه […]

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