السفير الايراني في بغداد يكشف عن مباحثاته مع وزيرين عراقيين

2020/06/12 | 09:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف السفير الإيراني في بغداد ايرج مسجدي، الجمعة، نتائج مباحثات مع وزيري الخارجية والصحة العراقيين. وكتب مسجدي في تويتر “نظراً لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فان الظروف الراهنة ليست مناسبة لزيادة العتبات المقدسة في العراق”. وأشار، إلى نتائج لقائه الخميس مع وزيري الخارجية والصحة والبيئة العراقيين، وقال، إن “الوزيرين وعدا بتطوير التعاون الشامل بين البلدين”. […]

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