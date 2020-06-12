الطيران التركي يستأنف رحلاته إلى الصين وأمريكا

2020/06/12 | 09:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة قالت شركة الطيران التركية، اليوم الجمعة، إنها ستستأنف بعض الرحلات الدولية خلال الشهر الجاري، وستكون الصين وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية من بين هذه الوجهات.وأعلن الرئيس التنفيذي للشركة، بلال إيكسي، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الرحلات إلى شيكاغو وواشنطن العاصمة ستستأنف في 19 يونيو، وستستأنف الرحلات إلى لوس أنجلوس في 24 يونيو، مع ثلاث رحلات كل أسبوع.وأوضحت الشركة التركية في إشعار على موقعها الإلكتروني، أنها ستبدأ رحلة أسبوعية إلى شنغهاي اعتبارا من 19 يونيو، ورحلتين أسبوعيتين لكل من هونغ كونغ وسيئول اعتبارا من 24 يونيو.واستأنفت الخطوط الجوية التركية أمس الخميس، رحلاتها إلى بريطانيا وألمانيا وهولندا.

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