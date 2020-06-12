نجاة أمر فوج في الحشد من محاولة اغتيال في أطراف كركوك

2020/06/12 | 09:30 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني في صلاح الدين، اليوم الجمعة، بنجاة أمر فوج في الحشد الشعبي من محاولة اغتيال على طريق بغداد - كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن مسلحين نصبوا نقطة تفتيش وهمية على طريق بغداد كركوك وحاولوا اغتيال الشيخ محمد احمد صالح امر لواء ٣٦ في الحشد الشعبي المرابط في قضاء الشرقاط شمالي صلاح الدين.

واضاف ان المسلحين حاولوا اختطاف صالح لكنه قاومهم بشجار بالايدي وأصيب بطعنات سكين من قبل المسلحين وتمكن من الفرار بسيارته مع اثنين من مرافقيه.

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