2020/06/12 | 09:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتأثر الطقس في العراق، الجمعة، بمرتفع جوي قادم من جنوب ايران لتكون الاجواء في كافة مناطق البلاد بين صحو وظهور سحب متفرقة، فيما ستشهد درجات الحرارة انخفاضاً بشكل واضح في الاقسام الغربية للانبار والاقسام الشمالية بالكامل وبادية النجف. وذكر خبير الارصاد الجوية ضرغام السعدي في بيان ان “البلاد تتأثر بمرتفع جوي قادم من جنوب ايران […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطقس.. انخفاض لدرجات الحرارة والبلاد تتأثر بمرتفع جوي قادم من جنوب ايران) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطقس.. انخفاض لدرجات الحرارة والبلاد تتأثر بمرتفع جوي قادم من جنوب ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).