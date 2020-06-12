اشبيلية يتفوق على بيتيس في اولى مباريات استئناف الدوري الاسباني لكرة القدم

2020/06/12 | 09:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق إشبيلية انتصارًا مهمًا في ديربي الأندلس، على ضيفه ريال بيتيس بثنائية نظيفة، في ملعب سانشيز بيزخوان، مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة الـ28 من الليجا.وذلك في المباراة الأولى التي تشهدها المسابقة، منذ توقفها قبل 3 أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.وسجل هدفي إشبيلية، لوكاس أوكامبوس في الدقيقة 56 (ركلة جزاء)، وفيرناندو ريجس في […]

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