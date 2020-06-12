2020/06/12 | 09:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين، الجمعة، توزيع المبالغ المستقطعة من رواتب المتقاعدين والتي تم استقطاعها لشهر حزيران.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، انه”تم صرف المبالغ المستقطعة من رواتب المتقاعدين ورفعها الى بطاقاتهم الالكترونية”.واضاف، ان”المصرف جهة تنفيذية في عملية الصرف بعد استكمال كافة إجراءات اعادة تلك المبالغ من قبل الجهات المعنية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان من مصرف الرافدين حول توزيع المبالغ المستقطعة من رواتب المتقاعدين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان من مصرف الرافدين حول توزيع المبالغ المستقطعة من رواتب المتقاعدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).