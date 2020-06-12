2020/06/12 | 09:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي إلــــــــــــــــــــى:كل من اختار الانتماء إلى الحزب الثوري، باعتباره حزبا للطبقة العاملة.كل من اختار التضحية من أجل بناء حزب الطبقة العاملة، كحزب ثوري.إلى روح الشهيد عمر بنجلون، الذي أسس لدور أيديولوجية الكادحين في الحركة الاتحادية الأصيلة، قبل اغتياله من قبل أعداء التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.روح الفقيد أحمد بنجلون، والرفيق عبد الرحمن بنعمرو، لقيادتهما، و ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمل في الحزب الثوري، أمل في حياة مستقبلية كريمة.....5 - محمد الحنفي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمل في الحزب الثوري، أمل في حياة مستقبلية كريمة.....5 - محمد الحنفي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).