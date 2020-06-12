مقدّمة عامة ل - حفريّات في الخطّ الإيديولوجي و السياسي التحريفي الإصلاحي لحزب العمّال [ البرجوازي ] التونسي -(في ثلاثة كتب/ ثلاثيّة) - ناظم الماوي

2020/06/12 | 09:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ناظم_الماوي -----------------------------------------------( ملاحظة : الكتب الثلاثة متوفّرة للتنزيل من مكتبة الحوار المتمدّن بنسخة بى دى أف)إنّ الثورة الشيوعيّة تقطع من الأساس كلّ رابطة مع علاقات الملكيّة التقليديّة ، فلا عجب إذن إن هي قطعت بحزم أيضا ، أثناء تطوّرها ، كلّ رابطة مع الأفكار و الآراء التقليديّة ." ماركس و إنجلز ، " بيان الحزب الشيوعي" ------------------------------------- ......





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