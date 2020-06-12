الاتحاد الدولي لكرة القدم يصدر قرارا استثنائيا بشأن سوق الانتقالات

2020/06/12 | 09:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أنه سيسمح للاعبين باللعب في 3 أندية بدلا من اثنين على مدار موسم واحد في تغيير مؤقت للوائح من أجل مواجهة تداعيات جائحة كورونا.وأضاف الـ”فيفا” أن القرار يهدف “إلى تجنب أي مخاوف تتعلق باللاعبين غير المرتبطين بأندية”.كما قال الاتحاد الدولي إنه سيسمح للاتحادات الوطنية بفتح باب الانتقالات […]

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